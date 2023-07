500 giorni di guerra in Ucraina, Zelensky sull'isola dei serpenti

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 08 luglio 2023 Il Presidente ucraino Zelensky sull'isola dei Serpenti in Ucraina per i 500 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina. Ecco le immagini. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev