4 luglio, gli auguri per il Giorno dell'Indipendenza Usa di Zelensky

(Agenzia Vista) Kiev, 04 luglio 2023 "Cari americani, mi congratulo con voi per il miglior giorno che la vita possa concedere a qualsiasi nazione che si sia sollevata per la libertà. Mi congratulo con voi per il vostro Giorno dell'Indipendenza. Solo i coraggiosi hanno ottenuto l'indipendenza e solo i migliori tra i coraggiosi sono in grado di trasmettere la libertà di generazione in generazione", il video di Zelensky per il 4 luglio. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev