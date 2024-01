30 anni Forza Italia, Gianni Letta ricorda pensiero Cav: "Tajani non sbaglia nulla". Lui si commuove

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2024 Gianni Letta dal palco della manifestazione '30 anni. Le radici del futuro, ricorda il pensiero di Silvio Berlusconi riguardo Antonio Tajani. "Quando Silvio il 12 giugno è scomparso, Antonio Tajani era il numero due di Forza Italia. E una delle sue ultime dichiarazioni al San Raffaele fu quella di dire: 'In tanti anni che ho avuto Tajani al mio fianco non ha mai sbagliato un intervento o una dichiarazione", ha sottolineato l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio riferendo le parole del Cavaliere. Gianni Letta - ha poi detto Tajani - "è stata la persona tra le più vicine a Silvio Berlusconi e alla sua famiglia". A queste parole il Ministro, seduto in platea, si è visibilmente commosso. Fonte video: Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev