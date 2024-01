30 anni Forza Italia, Gianni Letta: "Per una volta rompo il silenzio, grazie Berlusconi"

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2024 "È difficile vincere l' emozione dopo aver sentito quella voce, quel messaggio, ci vuole coraggio e molto incoscienza per dire una sola parola dopo un discorso che ha fatto la storia". Lo ha detto Gianni Letta, intervenendo all'evento per festeggiare i 30 anni di Forza Italia, commentando il video messaggio che ha sancito la discesa in campo di Silvio Berlusconi. "Per una volta rompo il silenzio, grazie presidente, se siamo qui lo dobbiamo a te, è opera tua e merito tuo, io ho avuto il privilegio di essere stato il testimone dalla prima ora e purtroppo fino all'ultima. Ho seguito giorno per giorno quello che Silvio ha fatto". Fonte video: Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev