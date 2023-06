2 Giugno, Mattarella depone corona d'alloro all'Altare della Patria

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto all'Altare della Patria, a Roma, dove ha deposto una corona di alloro dinanzi alla tomba del Milite Ignoto in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno. Arrivato in piazza Venezia, prima di deporre la corona, il Presidente ha ricevuto gli onori militari dei reparti schierati in piazza, a cui è seguita l'esecuzione dell'inno nazionale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev