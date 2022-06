2 giugno, il lungo applauso per medici, infermieri e lavoratori della salute alla parata di Roma

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 2 giugno 2022 Tutti in piedi ad applaudire i medici, gli infermieri e gli operatori del settore sanitario al passaggio su Via dei Fori Imperiali per la parata del 2 giugno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev