25 aprile, Fontana: E' importante che tutti aderiscano a questa festa, no a strumentalizzazioni

EMBED





(Agenzia Vista) Praga, 24 aprile 2023 "Non riconoscersi in una storia comune indebolisce l'Italia. E io penso sia molto importante che tutti aderiscano a questa festa perché comunque è stata combattuta da tantissime persone di diversa estrazione sociale e di diverso credo politico e che il 25 aprile non debba essere strumentalizzato", le parole del presidente della Camera Fontana a Praga sul 25 aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev