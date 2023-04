25 Aprile, Conte: "Sogno Festa della Liberazione senza più polemiche"

(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2023 "Per il 25 Aprile mi piacerebbe una Festa della Liberazione senza più inutili polemiche, che sono fuori luogo perché tutti dovremmo riconoscerci nei valori della resistenza e nella Liberazione. Quest'anno sarò in Via Tasso, al museo storico della Liberazione, che è un luogo importante per la memori collettiva, perché fu adibito a carcere contro i nostri resistenti". Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervistato dal direttore di Agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev