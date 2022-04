25 Aprile a Milano, il sindaco Sala: "Difficile non pensare all'Ucraina"

(Agenzia Vista) Milano, 25 aprile 2022 "In questa giornata in cui tornaimo nelle piazze dopo due anni, è difficile non pensare all'Ucraina parlando di Liberazione". Così il sindaco di Milano Beppe Sala al corteo per il 25 Aprile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev