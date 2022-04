1.000 agricoltori in piazza a Venturina, Cia: "Fare di più contro shock rincari"

EMBED





(Agenzia Vista) Livorno, 20 aprile 2022 Cia-Agricoltori Italiani ha portato a Venturina Terme (Livorno) mille agricoltori, radunati in piazza da tutte le regioni del Centro Italia per dire “basta!” e chiedere interventi specifici a sostegno dei settori più colpiti dagli effetti del conflitto in Ucraina, come gli allevamenti e i cereali, ma anche per agire finalmente su problemi annosi, dal proliferare incontrollato della fauna selvatica aggravato dall’emergenza peste suina allo spopolamento delle aree rurali. Presenti alla protesta Valentino Berni, presidente Cia Toscana e Cinzia Pagni, presidente Cia Etruria. Cia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev