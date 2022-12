18App, Meloni: "Va introdotto limite di reddito di chi accede a questa misura"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2022 "negli ultimi giorni molta polemica sull'emendamento sul bonus ai 18enni per la cultura. Non vogliamo abolirlo, crediamo sia importante avvicinare i giovani alla cultura e il ministro Sangiuliano sta lavorando a una carta cultura. Ma 18app è una misura che va rivista. Questi 500 euro vengono riconosciuti a tutti, indipendentemente dal reddito. Non c'è ragione per cui i figli dei milionari potrebbe rinunciare ai bonus. Credo che vada introdotto un limite del reddito di chi accede a questa misura"; le parole di Meloni in un video postato sui social. / Fb Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev