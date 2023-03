Investito e ucciso da un'auto dopo la lite per una ragazza del night: un arresto per omicidio

Dopo un'indagine lunga quasi un anno la procura di Teramo ha chiuso gli accertamenti arrestando un campano di 61 anni, gestore di due night tra Teramo e Pescara, per i reato di omicidio preterintenzionale: avrebbe spintonato un cliente del night, Marco Monti, 51 anni di Città Sant'Angelo, dopo la lite per una ragazza. Il 51enne è stato investito e ucciso da un'auto in transito. Nel video la perquisizione del night con i cani dei carabinieri.