Il Boom di Max Paiella: teatro-canzone per scoprire l'Italia

Max Paiella, il veratile cantattore romano amatissimo per le sue performance al Ruggito del Coniglio, torna in teatro: dal 27 al 31 sarà al teatro Golden di Roma con la ripresa del suo spettacolo Boom. "Un viaggio nelle nostre città e negli anni che vanno proprio dal Boom degli anni Sessanta a oggi, con aggiornamento dell'Italia che prova a ripartire per un nuovo boom dopo e dentro l'emergenza Covid. E un viaggio anche nelle singole città che toccherò, modellando le serate con approfondimenti comici e canori sul luogo dove ci esibiamo, anche riscoprendo la storia dei teatri dove ci esibiamo".