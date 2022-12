Valentina Parisse scala le hit con Vischio: "Il Natale ironico, dark e agrodolce"

La cantautrice romana Valentina Parisse scala le classifiche degli streaming natalizi con Vischio: terzo posto nella categoria degli artisti indipendenti, dopo il successo al concerto del Primo Maggio. "Un brano e un video, Vischio, che gioca con gli stereotipi d'immagine delle feste con ironia anche un po' feroce: rompe gli schemi, dentro una canzone che è comunque scritta puntando su parole che ci ricordano quanto importanti siano le relazioni che spesso sacrifichiamo alla frenesia della festa", dice Valentina Parisse.

"Quando mi hanno comunicato, nel cuore della notte, che eravamo balzati sul podio delle hit io, che pure sono una insonne, sono quasi caduta dal letto: sono una cantautrice che partiva dal livello meno 1. Nessun familiare nello showbiz: una totale outsider. Raggiungere questo livello per me è importante".

Parisse propone nel video un Babbo Natale santo bevitore, una bambina incendiaria che somiglia alla Mercoledì di Tim Burton. "Ho scelto ombre e ironia per raccontare queste feste". Valentina ora sta preparando un nuovo tour: "Sarò in teatri molto significativi con uno spettacolo in cui metto le parole al centro: alcune canzoni saranno addirittura recitate da ospiti che vi sorprenderanno. Ai romani come me do appuntamento al Teatro Garbatella, un luogo nuovo della cultura capitolina a cui sono molto legato".