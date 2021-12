Sabrina Ferilli a MoltoDonna: "Natale con ironia, leggerezza e qualche pennichella"

Sabrina Ferilli si racconta a MoltoDonna. Nella lunga intervista sul giornale di Alvaro Moretti il suo gioco social con l'albero di Natale e una palla con scritto "stica..." per esorcizzare le "fatiche delle feste che sono belle, ma anche faticose". Sabrina si racconta dai primi giorni romani in un miniappartamento in centro alla malinconia del suo personaggio nella Grande Bellezza, Poi la critica agli eccessi del politicamente corretto e il rapporto speciale con Lucio Dalla, Mara Venier e Maria De Filippi. Tra cinema e politica l'elogio a Mourinho, "uno davvero special" e il ricordo dello spogliarello e lo scudetto romanista del 2001. "Con i social di oggi non me l'avrebbero fatto fare". E poi gli auguri al Messaggero: ironia e leggerezza firmata Sabrina Ferilli.