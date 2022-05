Castellaneta: "Draghi alla Casa Bianca: Ucraina, gas, Iran. E un mondo VUCA"

L'ex ambasciatore italiano negli Usa, Giovanni Castellaneta, parla della visita di Draghi alla Casa Bianca. "Draghi può essere il punto di riferimento europeo per Biden. Le questioni della guerra, ma anche l'economia e la politica dei tassi al centro degli incontri. Io spero si possa anche portare avanti il file sull'Iran: ricordo che Teheran può avere un ruolo chiave nella crisi energetica in quanto grande competitor mondiale della Russia nel petrolio e nel gas. Il discorso di Putin annuncia la fase in cui la diplomazia deve tornare centrale: d'altronde le sue parole annunciano una sconfitta sul campo e confermano l'impossibilità della guera nucleare, per fortuna. Ora non bisogna mettere nell'angolo la Russia, come dice Macron. Di certo alla fine di questo conflitto il mondo tornerà alla politica dei blocchi e probabilmente ci troveremo in un mondo VUCA, dalle iniziali delle parole Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. I punti di riferimento cambiano tutti.