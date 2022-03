Bussoletti torna con Reboot: "Un brano per ripartire"

Bussoletti, il cantautore romano, torna con un singolo "Reboot" disponibilie da lunedì 7 marzo su tutte le piattaforme. Presentato in anteprima il 25 gennaio all'Auditorium di Roma, il brano è scritto a quattro mani con Dani Macchi, leader dei Belladonna, con la partecipazione di Alex Budman, sassofonista Usa che collabora da anni con U2 e Gwen Stefano. "Alex è uno di quegli incontri fortunati, come quello con Dario Fo anni fa: lui mi ha presentato Steve Baughman che firma il mix e mastering, Steve viene da esperienze importanti con Eminem e 50 Cent. Per questo "nuovo inizio" la cover di Laika, una delle street artist più attente al presente e influenti, mi fornisce un assist prezioso, intuitivo: la ripartenza per me è stata la riscoperta del rapporto con mia moglie".

La cover di Reboot firmata dalla street artist Laika

Nell'immagine un fall out nucleare. "Non potevamo certo immaginare la deriva che sta prendendo la crisi ucraina, ma certe volte gli artisti intuiscono cosa si muove nell'aria e nella storia".

Bussoletti, dopo esperienze anche nel cinema, prosegue la sua esperienza di conduttore radiofonico: "Sono tornato a Radio Cusano e ora mi misuro anche con la diretta: una scuola di vita". Reboot farà parte di un album che Bussoletti svelerà brano per brano: "Il prossimo vedrà la partecipazione di Paolo Fresu e sarà una bella sorpresa per tutti".