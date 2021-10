L'Interrogazione di Vincenzo Salemme: "Con tutto il cuore, il mio film sui napoletani normali"

Interrogazione alla lavagna del Messaggero - dopo aver mostrato il green pass in diretta - per il professor Camaldoli, il personaggio normale che Vincenzo Salemme porta dall'incredibile successo in teatro (149 repliche e 4,2 milioni d'incasso qualche anno fa) e propone al cinema: "Con tutto il cuore ho voluto mettere al centro una persona normale, con il sorriso ma anche con la giusta malinconia per chi preferisce l'onestà anche se lo considerano un fesso. Il brivido del potere per uno strano trapianto di cuore lo sente, lo turba, ma sa resistere". Dall'inizio con Eduardo ("ma a Roma, città cui devo molto"), poi l'amicizia con Nanni Moretti, e il film dei sogni: "Senza dubbio La vita è meravigliosa, di Frank Capra". Scoprite perché e molti aspetti privati del popolarissimo attore napoletano nell'Interrogazione del vicedirettore Alvaro Moretti al Messaggero.