Tom Cruise intercettato dai fan durante le riprese di Mission Impossible 7

Tom Cruise è stato sorpreso dai fan durante le riprese di "Mission Impossible 7". È stato avvistato sul set mentre si trovava alla stazione Grand Central New Street e qualcuno è riuscito anche a salutarlo fuori dal Four Seasons Hotel di Londra dove stava girando alcune scene. Quasi un anno fa l'attore si trovava in Italia: alcune parti del film, infatti, sono state girate a Roma. Indimenticabile il momento in cui alcuni fortunati passanti lo hanno visto sfrecciare a tutta velocità a bordo di una storica Fiat 500. Tom Cruise è tra gli attori di Hollywood più seguiti e amati del mondo del cinema. C'è grande attesa per il settimo capitolo della seguitissima serie cinematografica. Per vederlo però dovremo aspettare ancora un po'. La prima uscita infatti è prevista per maggio 2022.