Rogo Ponte di Ferro, viaggio tra gli accampamenti sotto la struttura: da qui il probabile innesco

di Camilla Mozzetti

C’è di tutto sul quel terrapieno sotto al ponte di Ferro avvolto dalle fiamme sabato sera. Secondo i primi rilievi compiti dai vigili del fuoco non si potrebbe escludere che l’incendio sia partito da un accampamento di fortuna, abitato da senza tetto e disperati. Proprio sotto al ponte l’area sequestrata dai carabinieri è piena di vecchie reti, materassi nonché pentole. Tutti oggetti che lasciano presupporre l’esistenza di un piccolo accampamento di fortuna. Sempre i vigili del fuoco hanno rinvenuto in questa zona due bombole di gas. Non si esclude dunque che il rogo sia partito da qui arrivando in breve a divorare le condutture dei servizi. Intanto il Campidoglio ha riunito il Coc per stabile come e in che tempi l’infrastruttura che collega i quartieri Marconi e Ostiense al centro, possa essere riaperta. La procura di Roma infine attende una prima informativa a seguito anche del sopralluogo dei militari del Nucleo investigativo dei carabinieri per l’apertura di un fascicolo

(video di Paolo Pirrocco/Ag.Toiati)