Incendio nella notte: trenta rotoballe a fuoco

Vecchie rotoballe a fuoco: paura per il vento. Durante la notte una squadra del distaccamento di Nereto, avvicendata da una squadra del Distaccamento di Roseto, è intervenuta in contrada Fonte Gagliano di Giulianova, in provincia di Teramo, per l'incendio di 30 rotoballe di paglia vicino a una rimessa agricola in stato di abbandono.