Incendio Malagrotta, direttore Vigili del Fuoco: «Ci vorranno giorni per spegnerlo»

(LaPresse) “Situazione in itinere nel senso che stiamo effettuando una fase di spegnimento per una porzione di questo capannone di 14mila mq con materiale indifferenziato. Mentre per un’altra parte che presenta carta e plastica abbiamo dei danni di fumo e calore dovuti alla trasmissione dal primo compartimento di 4mila mq. Sul posto abbiamo 50 operatori dei vigili del fuoco, 18 mezzi, anche dei rinforzi da fuori provincia e assistenza da parte di Roma Capitale". Così Salvatore Corrao, direttore vicedirigente Vigili del Fuoco di Roma sul rogo divampato nella discarica di Malagrotta. "La ditta - spiega - potrà fornire nuovi elementi ma queste informazioni sono ancora secretate. Ora stiamo contenendo l’esterno. Ci vorranno giorni per spegnerlo”.