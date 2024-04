Incendio in un campo nomadi a Napoli

EMBED





NAPOLI (ITALPRESS) - Concluso alle 4 del mattino l’intervento dei Vigili del fuoco di Napoli, iniziato durante la notte a Cupa Perillo, nella zona di Scampia, per l’incendio in un campo nomadi. Coinvolti dalle fiamme una baracca in legno e materiali vari. Nelle operazioni di soccorso è stato impiegato anche un escavatore, utile a spostare cumuli di rifiuti e materiale di risultato per bonificarli dai focolai residui. vbo/gtr]