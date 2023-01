Incendio a Castel Romano, fiamme alte 10 metri

Paura a Castel Romano, a due passi da Roma: un enorme incendio ha devastato la zona commerciale, in via di Piscina Cupa. Dalle 22 è andato a fuoco lo store "Orizzonte", con fiamme alte fino a dieci metri visibili da Pomezia e da Roma, con un fitto fumo nero che ha coperto la zona. Sul posto una ventina di mezzi dei vigili del fuoco, che sono al lavoro per domare il rogo. Il maxi store si trova a due passi dall'outlet di Castel Romano e dal parco Cinecittà World.