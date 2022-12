Pescara, folla per la fontana musicale in piazza Salotto. L'inventore: «Non limitate i vostri sogni»

Inaugurata oggi a Pescara “The Big Piano”, la fontana musicale interattiva di piazza Salotto. «Rappresenta al meglio la pescaresità perché è frutto del genio del professor Remo Saraceni, pescarese trapiantato da cinquant’anni negli Stati Uniti, e perché è stata realizzata da professionisti, operatori e tecnici di Pescara» dice il sindaco Carlo Masci. Resa celebre dal film “Big” con Tom Hanks, “The Big Piano” è una tastiera a pavimento su cui è possibile produrre suoni camminandoci sopra. L'opera, costata 350mila euro, ha un diametro di nove metri con otto computer, 200 valvole e sei chilometri di cavi elettrici e casse audio. A spiegarne il messaggio è il suo inventore, il professor Saraceni, arrivato dalla Philadelphia per condividere questo evento con la sua Pescara: «Big Piano dal film Big è una esortazione a non limitare i propri sogni e a pensare in grande, che è poi la filosofia della mia vita - racconta Saraceni - Nel mondo ne esistono vari esemplari ma questa di Pescara è l’unica con la tastiera circolare che gira tutt’intorno alla fontana».