Il grande ritorno di Alex Britti: "Nuovi brani, il tour e una sorpresa al Messaggero"

Due brani orecchiabili rilasciati ad aprile, Tutti come te e Nuda, il blues tra le dita; i sei anni passati a fare musica e vita da padre premuroso: Alex Britti si racconta a tutto tondo dagli inizi alla voglia di riprendersi palchi e classifiche in un'estate impegnativa. A partire dalla performance che in occasione dei 145 anni del Messaggero venerdì 16 al tramonto il chitarrista e cantautore romano terrà sul tetto della sede storica del giornale della Capitale.

Dalle super hit come La Vasca e 7000 Caffè fino all'incontro magico con Maurizio Costanzo, dalle origini alle jam session con Pavarotti e Ray Charles all'Interrogazione si presenta un Alex Britti a 360 gradi.