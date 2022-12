I Santi Francesi trionfano a X Factor 2022: «Non ce l’aspettavamo, l’abbiamo vissuta alla giornata»

E alla fine i pronostici della vigilia non hanno mancato il segno: i Santi Francesi di Rkomi si portano a casa la finale di ‘X Factor 2022’. Quella di Alessandro De Santis e Mario Francese è stata una cavalcata iniziata con l’inedito ‘Non è così male’, che si è guadagnato l’unanime sì dei giudici, e proseguita ai Live con performance sempre più convincenti. Nel corso della puntata, i due musicisti hanno duettato con Francesca Michielin sulle note di ‘California’ dei Phantom Planet per poi regalare un medley di ‘Luna’ (Verdena) / Insieme a te sto bene’ (Lucio Battisti) / ‘Asilo Republic’ (Vasco Rossi). Per il gran finale, poi, spazio al sofisticato singolo che, insieme a quelli degli altri concorrenti fa parte di ‘X FACTOR MIXTAPE 2022’, su tutte le piattaforme digitali. ‘X Factor 2022’ è sempre disponibile on demand. Foto di Virginia Bettoja / Immagini concesse da Sky https://xfactor.sky.it/

LEGGI ANCHE: -- X Factor 2022, vincono i Santi Francesi: «Con Rkomi c’è stata intesa da subito»