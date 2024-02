Gaza, Schlein: «Non possiamo assistere inermi al massacro di civili in corso»

(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2024 "Il Pd ha presentato questa mozione perché sentiamo l'urgenza largamente condivisa che il dibattito sia più avanzato in Italia sul dramma di questi mesi a Gaza. Ci siamo mossi da questo auspicio: scuotere il dibattito in Italia. Non si può assistere inermi al massacro di civili che è in corso" lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo alla conferenza in cui insieme a Nicola Fratoianni e ad Angelo Bonelli ha annunciato la presentazione di un esposto in procura sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, per far luce su presunti punti oscuri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev