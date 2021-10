Gualtieri, il nuovo sindaco si affaccia per la prima volta dal balcone del Campidoglio

Il nuovo sindaco di Roma Roberto Gualtieri è arrivato in Campidoglio per il passaggio di consegne con la prima cittadina uscente Virginia Raggi. All'ingresso principale di Palazzo Senatorio ci sono decine di persone che hanno voluto assistere all'evento, insieme a molti cronisti e operatori televisivi. Applausi per l'ex ministro al suo arrivo che si è fermato a salutare sorridente i presenti, senza rilasciare dichiarazioni. Il nuovo sindaco si è affacciato per la prima volta dal balcone del suo ufficio in Campidoglio insieme al sindaco uscente Virginia Raggi.

(video Toiati)