Gruppo di scout minorenni persi nel bosco durante il temporale, salvati di notte dai Vigili del fuoco

VITO D'ASIO - Zaini in spalla e chitarra alla mano tre scout di Trieste, giovanissimi, tra i 12 e i 16 anni, erano partiti da Pielungo verso Malga Lovet seguendo il segnavia Cai 821. Dotati di sacco a pelo e batterie sufficienti per avere luce nella notte, il gruppo è stato sorpreso da pioggia e temporali, che hanno fatto perdere loro l'orientamento, bloccandoli in una zona molto impervia e oscura. Allertata la stazione di Maniago intorno alla mezzanotte, sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai soccorritori del CNSAS. Dopo circa tre ore i ragazzi sono stati ritrovati a quota 1000 circa sotto una fascia rocciosa non lontano dalla cosiddetta Forchiazza. Accompagnati a valle, i tre ragazzi bagnati fradici, erano in leggera ipotermia, ma non presentavano ulteriori problemi sanitari. Al campo base era stata fatta giungere un'ambulanza il cui personale medico ha visitato il gruppo con tutti i controlli del caso.