Green pass, Bonomi (Confindustria): «Sindacati hanno fatto grande errore»

(Agenzia Vista) Rimini, 21 agosto 2021 "Sono rimasto molto perplesso dell’atteggiamento di molti corpi sociali. Ero convinto che sull’onda di quello che era stato un momento drammatico ci saremmo seduti a un tavolo e avremmo tenuto insieme il Paese. Nei mesi scorsi abbiamo costruito la via per quella ripresa economica fondamentale per tenere in piedi un Paese. Se vogliamo trattare i temi della transizione ecologica eccetera abbiamo bisogno di risorse. E la via economica è l’unica che ci può dare le risorse per un Paere che ha un debito monstre", così il presidente di Confindustria Bonomi al meeting di Rimini. / Youtube Meeting Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it