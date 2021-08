Grecia spettacolare: notte al museo (e tra i siti archeologici) con la luna piena

In tantissimi hanno scelto di recarsi nei musei e nei siti archeologici di Atene in tarda serata: il motivo è molto "romantico". Ciò a cui hanno assistito questi visitatori è qualcosa di unico e capita poche volte durante l'anno. Tutti svegli fino a tardi per godersi reperti e siti archeologici sotto la luna piena. Ingresso gratuito e scenario meraviglioso: una vera e propria folla si è riversata all'interno delle varie strutture. Un'esperienza indimenticabile: vista splendida e una luna speciale che ha reso tutto più magico.