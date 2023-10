Grande Fratello, Anita e lo scherzo agli altri concorrenti. Si alza la maglietta e poi: “Pure i miei sono così!”

Nella casa del GF, un aneddoto divertente ha attirato l'attenzione degli utenti sui social, che hanno apprezzato molto la vena ironica di Anita. Il racconto, ripreso a tavola, ha fatto scatenare le risate dei concorrenti e del pubblico, e riguarda una situazione piuttosto inusuale che coinvolge Paolo e Vittorio, con l'inaspettata partecipazione di Anita. L'episodio si riferisce a quando Paolo e Vittorio si stavano ironicamente confrontando i capezzoli asimmetrici. Anita, a sorpresa, ha deciso di fare uno scherzo ai ragazzi e di partecipare all'insolita discussione, ed è arrivata esclamando “pure i miei sono così!”, sollevando la maglietta per far finta di mostrarli, ma sotto aveva un body. L'effetto sorpresa è stato totale, poiché in quel momento sembrava che Anita stesse per mostrare il suo petto. Vittorio si è girato immediatamente a guardare e, per gli altri concorrenti, avrebbe quasi rotto il microfono nel girarsi verso Anita. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: Korben