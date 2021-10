William come Diana, Carlo geloso di lui: «Non lo sopporta più». Il gesto inaspettato

In queste settimane William e Kate hanno partecipato a una serie di eventi estremamente importanti come personaggi pubblici: Dalla première di ‘No time to die’ ai più recenti Earthshot prize awards, sono apparsi impeccabili e luminosi, tanto da oscurare Carlo e Camilla. Solo la Regina, al momento, risulta più popolare del Principe William che per questo si è attirato le antipatie del padre: Proprio come non voleva che Diana si mostrasse troppo, così Carlo non gradisce che il primogenito goda del favore dei sudditi.

Ciò continua, a detta degli esperti, ad irritare particolarmente Carlo, che tuttavia sa di avere un figlio maturo al punto giusto. I due, infatti, sono stati distanti per un po’ di tempo fino a che non hanno trovato una passione in comune che li ha di nuovo uniti “Si sono avvicinati dopo aver trovato una causa comune sulla necessità di un'azione per combattere il cambiamento climatico”

