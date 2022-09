Ilary Blasi rinuncerà all'intervista a Verissimo? Ecco cosa potrebbe rischiare

Con l’inizio della nuova stagione televisiva, in tanti si aspettano che Silvia Toffanin, storica amica di Ilary Blasi e conduttrice di Verissimo, inviti la conduttrice per parlare della rottura con l’ex marito Francesco Totti. Ma al momento non c'è nulla di certo, anzi alcuni rumors riferiscono un possibile no dell'ex moglie del capitano a comparire in tv.

Ilary Blasi a verissimo, cosa rischia?

L'indiscrezione arriva da Dagospia che afferma che la conduttrice tornerà in tv solamente per condurre la prossima edizione dell'Isola dei Famos e si sarebbe presa un lungo anno sabbatico lontano dalla televisione per sfuggire ai media a caccia di indiscrezioni tra conferme e smentite. Secondo quanto riferisce invece il Corriere della Sera, l'ex marito Francesco Totti si sarebbe opposto all'ospitata di Ilary dall'amica Silva Toffanin. Se Ilary scegliesse di sfogarsi in tv infatti la via della separazione consensuale non sarebeb più percorribile e si opterebbe per una sperazione giudiziale in tribunale, che potrebbe durare anche anni.

