Facchinetti contro McGregor: «Non ritirerei la denuncia neanche per 10 milioni di euro»

Francesco Facchinetti torna a parlare dell'aggressione subìta nella notte di sabato da parte di Conor McGregor. Lo fa durante il suo programma, in onda su Radio 105, e stavolta mette in chiaro di non essere assolutamente interessato a una soluzione economica. «Se dovesse chiamarmi l'avvocato di McGregor domani e offrirmi 10 milioni di euro - dice Facchinetti - 10 milioni di euro, 10 santissimi milioni di euro per ritirare la denuncia e per ritirare tutto, io direi di no».

Foto: Kikapress/Musica: Elevate from BenSound