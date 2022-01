Charlene di Monaco colpita dalla “sindrome di Rebecca”? Ecco come si manifesta e chi ne soffre

LOLNEWS.IT - I festeggiamenti per Santa Devota si avvicinano ma da Palazzo Grimaldi non sono ancora giunte notizie ufficiali sul ritorno di Charlene di Monaco a casa da Alberto. L’ipotesi che possa finalmente uscire dalla clinica svizzera dove si trova da settimane si sta affievolendo e lascia spazio ad un altro scenario supportato dalle tesi di magazine come LC News o Schlager. La Principessa non sarebbe affetta da dipendenza da farmaci o sonniferi, ma dalla cosiddetta “sindrome di Rebecca”. Ecco come si manifesta la malattia.

(Foto: Kikapress - Music: "Once Again" from Bensound.com)

