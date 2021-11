Tutto Allevi tra Estasi e donne guerriere: "Uomini, cerchiamo il femminile che abbiamo dentro"

Giovanni Allevi all'Interrogazione del Messaggero con il vicedirettore Alvaro Moretti parla di tutto. Da Estasi, l'ultimo album, al brano Woman Warrior; dagli inizi da professore di musica al diploma al Verdi di Milano; dai tour nell'Ombelico del mondo di Jovanotti a quella volta che per non interrompere un concerto in Giappone ha subito il distacco della retina. "Tutto parte, pperò, da uno svenimento a Piazza Barberini dopo la visione dell'estasi di Teresa d'Avila di Bernini..." E sulle donne dice: "Vedo un futuro migliore perché, finalmente, scopriremo a pieno l'enorme risorsa per l'umanità che è il femminile. E mi riferisco anche al femminile che c'è dentro ogni uomo: esaltiamolo per costruire un mondo migliore e con meno violenza".