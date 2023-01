Giornata memoria, il prefetto di Frosinone: «Impegno contro discriminazione». Tutti i nomi

Celebrata in Prefettura a Frosinone la giornata della memoria, con la consegna delle medaglie d'onore ai familiari di quattordici internati o deportati del territorio ciociaro. Dietro l'elenco diffuso dall'ufficio territoriale del governo ci sono le storie di persone che non si arruolarono con l'esercito tedesco dopo l'8 settembre o che furono internate o deportate per le loro idee politiche.

«Questa sia non solo la giornata della memoria, ma anche dell'impegno contro ogni discriminazione - ha detto il prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori - E' un monito forte a noi, cittadini di quest'epoca affinché si possa arginare il fenomeno della discriminazione che purtroppo ancora esiste. Ringrazio i sindaci per le attività portate avanti in questi giorni nelle scuole e nelle realtà comunali, ma soprattutto i familiari degli insigniti che hanno vissuto attraverso i ricordi tramandati le atrocità di quel periodo. Le persone che ricordiamo oggi - ha aggiunto - sono stati un esempio di fedeltà al nostro Stato che va rimarcata. Per questo, ogni volta che siamo di fronte a una discriminazione usiamo la memoria che arriva da questa giornata. Ai familiari dico che le medaglie hanno un valore attivo, di testimonianza valevole ancora oggi, indossatele con orgoglio e onore»