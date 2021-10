Secondo alcuni utenti, Sophie starebbe dando un esempio in televisione non proprio corretto in quanto ad alimentazione sana

GFVip, Lulù spiega le ragioni della sua insicurezza: «A 15 anni sono stata ricattata con delle mie foto nuda»

Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, com'era Sophie Codegoni qualche anno fa? Ecco il prima e il dopo