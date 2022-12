GfVip, Oriana incastrata da quella frase: l'affermazione su Antonino che fa molto discutere

Al GF Vip, dopo l'epilogo con Antonino Spinalbese che ha rifiutato di approfondire il rapporto con lei, Oriana Marzoli è finita sotto la lente d'ingrandimento degli spettatori, che non si sono fatti sfuggire una sua affermazione. Oriana ha infatti dichiarato: “ho sbagliato a scegliere Antonino e non Daniele”. "No ma lei non è che vuole la ship da reality" ha commentato un utente su Twitter. "Questa è entrata palesemente per crearsi la storia, poi piange e fa la vittima. Abbiamo sempre avuto ragione su di lei e il tempo ci sta dando ragione" ha commentato un altro spettatore. "Questa è la persona che avete difeso, quella che piange e si strugge per Antonino in diretta, e poi se ne esce così, una donna con 8 reality alle spalle entrata palesemente per farsi la storia con chiunque" ha scritto un altro utente. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GF Vip, frase gravissima di Edoardo su Oriana: la gravità delle affermazioni lo metteranno a rischio espulsione?