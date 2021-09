I gettoni telefonici valgono una fortuna (e nei vostri cassetti potrebbe esserci un tesoretto)

I gettoni per le cabine telefoniche sono diventati pezzi da collezione, alcuni valgono una fortuna. La loro è una storia particolare perché furono ufficialmente ritirati il 1° gennaio 2002, data diventata celebre nella storia continentale come quella dell'euro moneta ufficiale. La storia dei gettoni è lunghissima, perché entrarono in circolazione addirittura nel 1927. Alcuni di questi pezzi possono valere sino a 60 euro. Il loro valore dipende dall'anno in cui sono stati coniati. Ecco quali. Foto: Shutterstock Music: "Funday" from Bensound.com



