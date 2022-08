Un Tir e un'auto hanno fatto un'inversione a "U" in autostrada. L'infrazione è stata commessa prima di una galleria sull'A10, all'altezza della provincia di Genova. In particolare le pattuglie della polizia sono intervenute tra Sampierdarena (Ge) e Ovada (Al). Ritiro della patente, multa e fermo del mezzo per entrambi.