Maurizio Gasparri: «L'assenza di Berlusconi è incolmabile»

(Agenzia Vista) Milano, 14 giugno 2023 "L'assenza di Berlusconi è incolmabile, ognuno in queste situazioni si misura con la realtà, chi ha tradito si dice erede, c'è chi non mette una bandiera. Ma cosa cambia non mettere la bandiera nella storia di Berlusconi?", le parole di Maurizio Gasparri davanti al Duomo prima dei funerali di Berlusconi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev