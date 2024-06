Frosinone, uccide lo zio dopo una lite in famiglia: fermato 48enne

EMBED





(LaPresse) Un uomo di 48 anni è stato fermato dai carabinieri di Frosinone con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di uno zio e tentato omicidio nei confronti di un altro parente. E' successo questa mattina intorno alle 7 in a frazione Vèroli, Frosinone, dove sarebbe scoppiata una lite in famiglia, sembrerebbe per motivi di confine forse legati a terreni agricoli o parcheggi per i mezzi. L'uomo avrebbe estratto una pistola e colpito lo zio di 85 anni uccidendolo e poi avrebbe rivolto l'arma contro il figlio della vittima, di 61 anni, che si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale 'Spaziani' di Frosinone.