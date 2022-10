Corno Piccolo, donna ferita da un masso: il salvataggio con l'elicottero

Cade un masso, donna ferita. La squadra del Soccorso Alpino di Teramo con il supporto dell’elisoccorso decollato da Preturo (L'Aquila) è intervenuta per la caduta di un masso su un coppia di escursionisti, fratello e sorella di circa 40 anni. I due erano lungo la via Ferrata Ventricini sul Corno Piccolo del Gran Sasso e alla fine nel tratto da percorrere a piedi si sono persi, hanno imboccato un canale in salita, il fratello ha fatto cadere un sasso che ha colpito la sorella al fianco. Subito è stato allertato il Soccorso Alpino ed è intervenuta la squadra di Teramo con il supporto dell’elisoccorso: i tecnici hanno recuperato fratello e sorella. Per la donna, visitata dai sanitari del 118 nell’ambulanza che si trovava in piazzola a Prati di Tivo, fortunatamente solo ferite lievi.