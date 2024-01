Forti piogge nell'anconetano: sassi e detriti per strada a Marina. Difficoltà nella circolazione

EMBED





ANCONA Le forti piogge che, per tutta la giornata dell'Epifania, si sono abbattute sull'anconetano hanno reso difficoltosa stamattina (7 gennaio) la circolazione in molti tratti. In particolare, tra le varie zone, a Marina dove sassi e detriti provenienti dal mare si sono sparsi in strada. Lungo la strada, in direzione Senigallia, le autorità raccomandano prudenza mentre sono già al lavoro per ripulire l'asfalto. (Video di Ferruccio Tifi)