Flashmob del Napoli Club al Parlamento, ​presenti i rappresentanti di tutte le forze politiche

Flashmob del Napoli Club Parlamento oggi pomeriggio in piazza Montecitorio a Roma. Presenti i rappresentanti di tutte le forze politiche accomunate solo dal tifo per i neo campioni d’Italia con tanto di striscione e spumante celebrativo del titolo, a cominciare dal fondatore Gaetano Quagliariello.

I cori sono stati guidati da Giampaolo Fabrizio, il finto Bruno Vespa di Striscia la Notizia, tifosissimo del Napoli. Per l’occasione è stato anche modificato il testo dell’ormai storico “sarò con te, e tu non devi mollare” che non si chiude più con il classico “Napoli torna campione”, ma “Napoli resta campione”, già in proiezione alla prossima stagione.