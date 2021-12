Fiumicino, risplende il porto di Roma: marmi, rilievi e colonne di 2mila anni fa

Le colonne del Portico di Claudio a Portus sono tornate al loro antico splendore. Ultimati infatti i lavori di restauro delle colonnacce all'interno dei porti Imperiali di Fiumicino. «Dal 1933, da quando sono state portate alla luce, è il primo intervento per recuperare i rocchi di travertino commenta il funzionario archeologo Marina Lo Blundo, responsabile scientifico dell'area dove sono conservati i reperti dei porti di Claudio e Traiano sulla via Portuense -. Dopo circa 2 mila anni le colonne sono tornate ad assumere il loro colore originale. Gli interventi di recupero della zona ora proseguiranno con il consolidamento dei contrafforti della parte in laterizio del muro di settentrione.