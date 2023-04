Fiumicino, peschereccio distrutto dalle fiamme, barca alla deriva nel canale: traffico bloccato in via della Scafa e in via Portuense

di Umberto Serenelli

A fuoco un peschereccio della piccola pesca nella tarda serata di ieri. La sala operativa dei vigili del fuoco è stata allertata poco prima di mezzanotte per un peschereccio in fiamme nel tratto del canale destinato a ricovero per le unità della piccola pesca a ridosso del ponte Due giugno. Complesse le operazioni di spegnimento a causa del fatto che le fiamme hanno bruciato i cavi di ormeggio ed il mezzo in fiamme è andato alla deriva lungo il canale. Due le squadre dei vigili del fuoco intervenute unitamente a personale della squadra sommozzatori e della capitaneria di Porto e del commissariato che ha chiuso la viabilità lungo le due arterie stradali ai lati del canale. In corso di accertamento le cause dell'incendio che ha distrutto il motopesca Ulisse. In giornata è atteso il comandante per rendere la prevista denuncia di evento straordinario in capitaneria. Il commissariato tenterà anche di acquisire le immagini delle telecamere poste in cima al ponte 2 giugno per verificare se la base dell'incendio possa essere un atto doloso.

(Video Serenelli/Ippoliti)